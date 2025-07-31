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У костюмі з деніму і з сумочкою, як у принцеси Діани: папараці зазнімкували кохану дівчину Трампа-молодшого у Вашингтоні
Світська левиця і модель Беттіна Андерсон має чудове відчуття стилю.
Папараці сфотографували Дональда Трампа-молодшого, його дівчину Беттіну Андерсон та його дітей на південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Вони разом із президентом США Дональдом Трампом йшли з борта Marine One після повернення з Шотландії, де взяли участь у церемонії відкриття гольф-клубу у Trump International Golf Links поблизу Абердина.
Беттіна знову продемонструвала стильний вигляд. На ній був костюм із темно-синього деніма, який складався з обтислих штанів і вкороченого жакета з білими стінками, накладними клапанами для кишень і великими білими ґудзиками.
Вбрання Андерсон доповнила білими туфлями і кремовою стьобною сумочкою Lady Dior із золотою фурнітурою — один із улюблених аксесуарів, який любила носити принцеса Діана.
Модель зробила зачіску з локонами, нюдовий манікюр і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.
Трамп-молодший був одягнений у бежевий светр, сірі штани, які комбінував із бежевими кедами на білій гумовій підошві.
Нагадаємо, раніше Беттіна Андерсон продемонструвала ефектний лук у блакитній спідниці міді із білим і помаранчевим картатим принтом. У руці вона тримала велику сумку Dior.