ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1439
Час на прочитання
1 хв

У костюмі з деніму і з сумочкою, як у принцеси Діани: папараці зазнімкували кохану дівчину Трампа-молодшого у Вашингтоні

Світська левиця і модель Беттіна Андерсон має чудове відчуття стилю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Папараці сфотографували Дональда Трампа-молодшого, його дівчину Беттіну Андерсон та його дітей на південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Вони разом із президентом США Дональдом Трампом йшли з борта Marine One після повернення з Шотландії, де взяли участь у церемонії відкриття гольф-клубу у Trump International Golf Links поблизу Абердина.

Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Беттіна знову продемонструвала стильний вигляд. На ній був костюм із темно-синього деніма, який складався з обтислих штанів і вкороченого жакета з білими стінками, накладними клапанами для кишень і великими білими ґудзиками.

Вбрання Андерсон доповнила білими туфлями і кремовою стьобною сумочкою Lady Dior із золотою фурнітурою — один із улюблених аксесуарів, який любила носити принцеса Діана.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Модель зробила зачіску з локонами, нюдовий манікюр і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Трамп-молодший був одягнений у бежевий светр, сірі штани, які комбінував із бежевими кедами на білій гумовій підошві.

Нагадаємо, раніше Беттіна Андерсон продемонструвала ефектний лук у блакитній спідниці міді із білим і помаранчевим картатим принтом. У руці вона тримала велику сумку Dior.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie