Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

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Папараці сфотографували Дональда Трампа-молодшого, його дівчину Беттіну Андерсон та його дітей на південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Вони разом із президентом США Дональдом Трампом йшли з борта Marine One після повернення з Шотландії, де взяли участь у церемонії відкриття гольф-клубу у Trump International Golf Links поблизу Абердина.

Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Беттіна знову продемонструвала стильний вигляд. На ній був костюм із темно-синього деніма, який складався з обтислих штанів і вкороченого жакета з білими стінками, накладними клапанами для кишень і великими білими ґудзиками.

Вбрання Андерсон доповнила білими туфлями і кремовою стьобною сумочкою Lady Dior із золотою фурнітурою — один із улюблених аксесуарів, який любила носити принцеса Діана.

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Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Модель зробила зачіску з локонами, нюдовий манікюр і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Трамп-молодший був одягнений у бежевий светр, сірі штани, які комбінував із бежевими кедами на білій гумовій підошві.

Нагадаємо, раніше Беттіна Андерсон продемонструвала ефектний лук у блакитній спідниці міді із білим і помаранчевим картатим принтом. У руці вона тримала велику сумку Dior.