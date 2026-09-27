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У костюмі з жакетом у стилі мілітарі: Меланія Трамп на чаюванні з президентським подружжям Китаю
Перша леді США обрала для насиченої офіційної програми у Вашингтоні стриманий темно-синій образ із виразними деталями.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп влаштували чаювання для президента Китаю Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань у Білому домі. Після цього вони разом відвідали Національний архівний музей у Вашингтоні.
Меланія цього дня постала у темно-синьому костюмі, який складався зі штанів зі стрілками і приталеного жакета у стилі мілітарі з погонами, накладними кишенями й великими металевими ґудзиками.
Талію вона підкреслила широким поясом з масивною прямокутною пряжкою. Взута вона була у темні туфлі на підборах.
У Меланії було укладання з локонами, макіяж смокі-айс і з глянцевим блиском на губах та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.
Нагадаємо, Меланія Трамп продемонструвала аутфіт у білій блузці Saint Laurent і чорних штанях Dolce & Gabbana.