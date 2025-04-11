У костюмі за 200 тисяч гривень: стильна княгиня Шарлін з’явилася на заході

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Вона з’явилася на публіці у двобортному вовняному жакеті та прямих штанях із натуральної вовни кольору морської хвилі від Giorgio Armani, вартістю 4890 доларів. Під жакет Шарлін одягла трикотажний топ і взула чорні шкіряні туфлі-човники від Louis Vuitton.

Волосся княгиня Шарлін зібрала в низький пучок і зробила легкий денний макіяж. Князь Альбер носив цього дня темно-синій піджак та світло-сірі штани, а також сорочку та краватку.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Князь і княгиня відвідали церемонію випуску факультету першої допомоги Червоного Хреста, щоб привітати 1300 випускників та подякувати їм за внесок у громадські служби.

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Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, днями княжа родина з’явилася на публіці з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою, коли всі разом вони відвідали міський ринок Кот-д’Армор.

Княжа родина Монако / © Getty Images