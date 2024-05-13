У костюмах та в однакових краватках: король Чарльз та принц Вільям на урочистій церемонії

Батько та син сьогодні разом з'явилися на публічному заході.

Король Чарльз III та принц Уельський Вільям зустрілися на церемонії офіційної передачі, під час якої монарх передає роль головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Вільяму у Центрі армійської авіації у Стокбріджі.

Король сказав, що його останній візит до армійського повітряного корпусу як головнокомандувача був з "відтінком смутку", оскільки він офіційно передав титул своєму синові і спадкоємцю, принцу Уельському.

На заході Чарльз з'явився у світло-сірому костюмі і в смугастій краватці, а Вільям одягнув темно-синій костюм і таку саму краватку в смужку.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Getty Images

У своїй промові монарх сказав, що полк залишається у надійних руках.

"Яка величезна радість бути тут з цієї нагоди. Але також це забарвлено великим сумом після 32 років знайомства з усіма вами та захоплення вашими численними діями та вашими досягненнями", — сказав король, цитує його слова видання express.co.uk.

"Маючи задоволення знати вас так довго, я дуже сподіваюся, що в майбутньому ви ставатимете все сильніше і сильніше з принцом Уельським - вашим новим головнокомандувачем. Найпрекрасніше, що він дуже хороший пілот, тому це обнадіює", - сказав Чарльз.

Що цікаво, церемоніальний титул, швидше за все, був би присвоєний принцу Гаррі, якби він не вирішив піти з посади чинного члена королівської родини 2020 року.

Король обіймав цю посаду 32 роки, і у серпні минулого року було оголошено, що принц візьме на себе це призначення. Обидва брати є навченими військовими пілотами, але Гаррі особисто служив в армійській авіації три з половиною роки.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Getty Images

Як спадкоємець престолу, Вільям не брав участі в активних конфліктах під час служби в армії, але служив пілотом пошуково-рятувальної служби, а потім пілотом санітарної авіації.

Нагадаємо, минулого тижня принц Гаррі був з візитом у Лондоні, але Чарльз не знайшов часу побачитися з сином.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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