У костюмах відтінку бургунді: перша леді України і президентка Словенії обрали луки трендового кольору

Олена Зеленська відвідала з офіційним візитом Словенію, щоб взяти участь у засіданні Фонду Enhancing Human Security. На заході перша леді презентує проєкти щодо допомоги дітям, підліткам та їхнім родинам, які постраждали від війни.

У межах свого візиту Зеленська і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко – зустрілися з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар і першим джентльменом Алешем Мусаром, яким подякувала за підтримку України.

Юлія Свириденко, Олена Зеленська, Наташа Пірц Мусар, Алеш Мусар / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ми цінуємо вже надану військову допомогу та нещодавнє рішення про передачу наступного пакета. Дякую за вашу особисту участь у першому Саміті миру. Цінуємо тверду позицію Словенії щодо нашого членства в ЄС", – сказала Олена Зеленська.

Вона також подякувала Алешу Мусару за те, що він підтримує розвиток платформи Саміту перших леді та джентльменів, і відвідує деокуповані міста Київщини, сприяє проєктам, спрямованим на підтримку дітей і підлітків Донеччини.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена Зеленська і Наташа Пірц Мусар постали у ділових штанних костюмах трендового нині кольору бургунді.

Перша леді поєднала костюм, що мав гострі лацкани на жакеті, із чорною блузку з блакитним принтом та шкіряними туфлями в тон. До лацкану вона прикріпила золоту брошку. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки-пусети у вухах.

Олена Зеленська, Наташа Пірц Мусар і Алеш Мусар / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президентка Словенії доповнила аутфіт блузкою такого самого кольору, як і костюм. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому напівпальті і штанях-палацо відвідала Київщину.

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