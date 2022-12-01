У костюмі Alexander McQueen та сережках Діани: принцеса Уельська з чоловіком Вільямом прибули до Бостона

Принц і принцеса Уельські прилетіли до США. Вони приземлилися в Бостоні і вчора встигли відвідати кілька заходів під час своєї подорожі до Америки.

З літака Кейт вийшла у темно-синьому костюмі з крепу від Alexander McQueen, який вона вперше одягла ще у вересні. Вартість костюма, під який Кейт одягла чорну водолазку, становить 2370 доларів. У принцеси також є такий самий костюм рожевого та білого кольорів.

Кейт та Вільям у США / Фото: Getty Images

Образ свій Кетрін доповнила темно-синіми замшевими човниками від Gianvito Rossi, а також одягла сережки принцеси Діани з сапфірами та розсипом діамантів. Волосся Кейт було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

До США пара прибула на церемонію вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться 2 грудня у Бостоні. Принц Вільям є співзасновником премії. Докладніше про програму ми вже розповідали раніше.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

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