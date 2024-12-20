У костюмі баклажанового відтінку і з хусткою-паше: красива Олена Зеленська виступила на заході

Перша леді України, як завжди, мала гарний вигляд у діловому вбранні.
Олена Зеленська взяла участь у фінальній стратегічній сесії за участі міністерств, відповідальних за впровадження реформи шкільного харчування. На заході підсумували цьогорічні здобутки реформи.
"Шкільне харчування – це інвестиція в майбутнє в усіх його сенсах: у здорове покоління, міцні громади, економіку, відновлення країни. І це майбутнє залежить від того, що покладемо в дитячу тарілку сьогодні", – сказала перша леді.
На заході вона постала у діловому костюмі баклажанового відтінку, який складався зі штанів зі стрілками і жакета на затин із фіолетовою хусткою-паше з принтом у надгрудній кишені.
Вбрання Зеленська доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпилках.
У дружини президента було акуратне укладання, ніжний макіяж та елегантні золоті сережки у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська постала під час онлайн-зустрічі у блакитному жакеті і з брошкою-мапою.
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