У костюмі бананового кольору й елегантному капелюсі: японська імператриця Масако відвідала культурний фестиваль

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако відвідали Національний культурний фестиваль, який відбувся у спортивному центрі Ісікава.

Японська імператриця обрала для своєї появи елегантний образ. Вона одягла сіро-білу блузку, костюм бананового кольору, який складався зі спідниці міді і жакета зі срібними ґудзиками та жовтий капелюх зі світлими вставками.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила шкіряним клатчем сіро-білого відтінку і шкіряними туфлями на невисоких підборах в тон.

Вуха Масако прикрасила великими перлинними сережками-пусетами і намистом із перлів.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператор був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і жовту краватку у дрібні цятки, який мав гармоній вигляд із образом дружини.

Нагадаємо, імператриця Масако до бібліотеки прийшла у діловому бежевому костюмі і шовковій хустці.

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