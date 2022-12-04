У костюмі Carolina Herrera та червоних човниках: діловий лук королеви Матильди

Днями Її Величність здійснила візит до Федеральної ради зі сталого розвитку у Брюсселі. Як почесного президента королеву поінформували про участь молоді у досягненні цілей у сфері сталого розвитку, а також вона познайомилася з персоналом і членами ради.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

49-річна Матильда одягла на зустріч картатий темно-синій костюм від Carolina Herrera, прикрашений зверху бантом і підібрала до костюма червоні лаковані туфлі-човники на шпильках. У вухах Матильди виблискували червоні сережки, посипані стразами, а в руках вона тримала червоний клатч.

Стильне укладання, легкий макіяж, її улюблені золоті браслети та годинник на зап'ясті, а також каблучка на пальці із сапфіром чудово доповнювали королівський образ.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Минулого разу на публіці Її королівська Величність з'являлася в сірому луці від Natan couture.

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