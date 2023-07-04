У костюмі Chanel та двоколірних туфлях: Шарлотта Казірагі сходила на показ Chanel

Дівчина відвідала показ Chanel Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 у рамках Тижня моди. На публіці Шарлотта Казірагі з'явилася в твідовому костюмі від Chanel з квітковою аплікацією, була взута в двоколірні туфлі на стійких підборах, а в руках тримала маленьку рожеву сумку теж від Chanel.

Казіраги розпустила свої каштанові локони, зробила макіяж, підкресливши трохи очі і нанесла яскраву помаду на губи. Нігті у Шарлотти були нафарбовані ліловим лаком, також вона одягла кілька золотих каблучок, а в руках тримала окуляри від сонця.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Шарлотта як посол Дому Chanel завжди з'являється у світському суспільстві в аутфітах від бренду. Наприклад, під час нещодавнього візиту Гран-прі Формули-1 до Монако, де Казіраги з'явилася разом із чоловіком, вона також сяяла у вбранні від французького Модного дому.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Getty Images

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