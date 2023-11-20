У костюмі Chanel та в компанії синів: Шарлотта Казіраги на святкуванні Національного дня Монако

Шарлотта Казіраги була присутня із синами на святкуванні національного дня Монако.

37-річна Шарлотта та двоє її синів – старший Рафаель Ельмалех та молодший Бальтазар Рассам були присутні на заході разом з іншими членами сім'ї.

Казіраги була одягнена з ніг до голови в Chanel. На ній був подовжений бордовий жакет із чорним тонким поясом, що підкреслював талію, спідниця прямого силуету, туфлі на підборах, а на плечі сумка на ремінці-ланцюжку.

Шарлотта зібрала волосся в низький пучок, одягла золоті сережки у вигляді сердець, зробила темно-бордовий манікюр, а на її пальці виблискувала каблучка. Манікюр племінниця князя Альбера ІІ зробила максимально натуральний.

Шарлотта Казіраги з синами на концерті на честь Національного дня Монако / Фото: Getty Images

До речі, дружина Альбера II – княгиня Шарлін також вибрала пальто схожого відтінку від DidierAngelo, замшеві чоботи від Manolo Blahnik, одягла капелюх від Stephen Jones та розкішні сережки Graff із рубінами та діамантами.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

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