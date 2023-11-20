У костюмі Chanel та в компанії синів: Шарлотта Казіраги на святкуванні Національного дня Монако

Шарлотта Казіраги була присутня із синами на святкуванні національного дня Монако.
37-річна Шарлотта та двоє її синів – старший Рафаель Ельмалех та молодший Бальтазар Рассам були присутні на заході разом з іншими членами сім'ї.
Казіраги була одягнена з ніг до голови в Chanel. На ній був подовжений бордовий жакет із чорним тонким поясом, що підкреслював талію, спідниця прямого силуету, туфлі на підборах, а на плечі сумка на ремінці-ланцюжку.
Шарлотта зібрала волосся в низький пучок, одягла золоті сережки у вигляді сердець, зробила темно-бордовий манікюр, а на її пальці виблискувала каблучка. Манікюр племінниця князя Альбера ІІ зробила максимально натуральний.
До речі, дружина Альбера II – княгиня Шарлін також вибрала пальто схожого відтінку від DidierAngelo, замшеві чоботи від Manolo Blahnik, одягла капелюх від Stephen Jones та розкішні сережки Graff із рубінами та діамантами.
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