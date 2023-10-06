У костюмі Chanel та з білим клатчем: стильна Шарлотта Казіраги сходила на модний показ

Шарлотта Казірагі давно співпрацює з Модним домом Chanel і ніколи не пропускає презентації нових колекцій бренду.

Днями у Парижі 37-річна монакська журналістка та бізнесвумен позувала під час фотокола перед показом Chanel у рамках Паризького тижня жіночого одягу весна-літо 2024 у Гран-Палі Ефемер.

На Шарлотті цього дня був короткий твідовий жакет від Chanel, твідові штани з цього ж комплекту, білі босоніжки з плетеної шкіри на платформі і в руках мініатюрний білий клатч на ремінці-ланцюжку.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Казіраги розпустила своє шоколадне волосся і ідеально вирівняла його. Зробила макіяж з акцентом на рожеві губи та доповнила скромний лук тонкою золотою підвіскою із серцем на шиї.

Раніше ми розповідали, як Шарлотта Казірагі відвідала захід у Парижі, куди приїхала з невдалою зачіскою.

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