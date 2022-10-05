У костюмі Chanel та з білою сумкою: Шарлотта Казіраги на показі французького Дому в Парижі

4 жовтня у Парижі відбувся показ нової весняно-літньої колекції французького Модного дому Chanel. Серед гостей шоу було багато знаменитостей, а також муз бренду.

Принцеса Монако та онука княгині Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі — була серед зіркових гостей показу.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Дівчина приїхала на захід у костюмі, що складається з жакету та спідниці з колекції Chanel, взута у біло-чорні туфлі на підборах і в руках тримала білу сумку на ремінці-ланцюжку також від французького бренду.

Шарлотта розпустила своє каштанове волосся, зробила легкий макіяж очей і нафарбувала губи рожевою помадою. Мала досить природній вигляд та усміхалася, позуючи разом із ще однією музою Дому – акторкою Крістен Стюарт.

Шарлотта Казірагі та Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен прибула на шоу разом зі своєю дівчиною Ділан Меєр. Вони сиділи в першому ряду, Стюарт була в чорній кофті з логотипом бренду, мініспідниці та чорних грубих черевиках. Акторка пофарбувала волосся у чорний колір та зробила коротку стрижку.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Також на шоу Дому Chanel приїхала подивитись єдина дочка короля Таїланду Рами X – Сіріваннаварі Наріратана. Для світського виходу зірка обрала кардиган з великими срібними ґудзиками з камінням, водолазку з перфорацією та напівпрозору коротку спідницю, під якою було видно смужку мережива.

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