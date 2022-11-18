У костюмі Dolce & Gabbana, якому майже 20 років: кронпринцеса Мері відвідала конференцію

Кронпринцеса Данії Мері виступила вчора на конференції Всесвітнього фонду дикої природи під назвою "Біорізноманіття – це добрий бізнес". Захід відбувся у Копенгагені.

Майбутню королеву-консорт Данії було обрано президентом Данського фонду дикої природи у червні 2020 року, який її тесть, покійний принц Генрік, заснував 1972 року.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

На бізнесконференцію кронпринцеса прибула у темно-сірому штанному костюмі з натуральної вовни в тонку смужку від Dolce & Gabbana, що носить аж від 2004 року. Костюму вже майже 20 років, але він має вигляд, як новий. До нього принцеса підібрала чорну водолазку та чорні гостроносі чоботи із замші на підборах, а в руках тримала містку шкіряну сумку Prada "Saffiano Double Bag in Navy", яку придбала 2016 року.

Діловий образ кронпринцеси Мері був доповнений нейтральним макіяжем та манікюром, сережками-цвяшками у вухах та тонкою золотою каблучкою на пальці. Волосся вона зібрала в лаконічну зачіску.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як із принцесою Мері стався конфуз, такий самий як і з принцесою Уельською, коли вона не вгадала з розміром вбрання та в такому вигляді з'явилася на публіці.

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