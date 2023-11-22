У костюмі-двійці та лаконічних сережках: Олена Зеленська виступила на Українському жіночому конгресі

Перша леді України Олена Зеленська виступила на 7-му Українському жіночому конгресі, який триває в Києві.
Український жіночий конгрес – це платформа, яка визначає порядок денний у сфері гендерної рівності для органів державної влади, громадських організацій та медіа.
Під час свого звернення перша леді відзначила швидку зміну ролі та навантаження на жінок в українському суспільстві.
"Дві промовисті цифри: за даними Кадрового центру ЗСУ, нині в нас 43,5 тисячі жінок-військовослужбовиць. Це майже втричі більше, ніж у 2014-му. Водночас 56% новостворених бізнесів за цей рік – це жіночі бізнеси. Мені здається, із цих цифр складається дуже виразна формула українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки – захисниці. Вже не метафорично, а фізично. І водночас вони займаються відбудовою нормального життя – бізнесу, робочих місць. Відбудовою перспективи, майбутнього", – сказала вона.
Для цього заходу перша леді обрала костюм-двійку темного відтінку, який складався з сукні-міді та приталеного жакета. Доповнювали образ дружини президента брошка на жакеті, пара золотих лаконічних сережок та елегантне укладання.
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