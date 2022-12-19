У костюмі дворічної давнини: стильна королева Летиція приїхала на робочу зустріч

50-річна королева Летиція головувала сьогодні на відкритті Щорічних зборів директорів Інститута Сервантесу у Королівській лікарні у Гранаді.

Її Величність королева одягла штанний костюм з переробленої тканини від Carolina Herrera. Подовжений піджак та штани-кльош зі стрілками Летиція поєднала з білим топом та туфлями-човниками в тон на підборах від Magrit, які в гардеробі королеви від 2019 року.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вперше Летиція з'явилася у цьому костюмі на публічному заході 2020 року на церемонії вручення премії Princess of Girona Foundation Awards. Його вартість складала тоді 2590 доларів.

Дружина іспанського короля мала, як завжди, дуже стильний та привабливий вигляд. У вухах у неї сяяли сережки-пусети, на обличчі був легкий макіяж, а волосся було розпущене.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно іспанська королівська родина представила свою різдвяну листівку. Правда на ній з'явилися тільки двоє дочок королівського подружжя – принцеса Леонор та інфанта Софія, сама королівська пара на знімку не була представлена.

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