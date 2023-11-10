У костюмі Giorgio Armani: стильна Меган Маркл та принц Гаррі на заході у Сан-Дієго

Днями герцог та герцогиня Сассекські відвідали базу "морських котиків" США у Сан-Дієго та побували на церемонії відкриття фітнесцентру для ветеранів.

Меган і Гаррі приєдналися до Фонду Navy SEAL для офіційного відкриття нової тренувальної бази, відомої як "Фітнеспрограма воїнів Західного узбережжя", напередодні Дня ветеранів 11 листопада. Це національне свято США, яке щорічно припадає на 11 листопада, а в інших країнах, зокрема і у Великій Британії, воно має назву День пам'яті.

На герцогині був лаконічний чорний жакет Giorgio Armani, під ним був топ і штани-палаццо теж від цього бренду, довге чорне волосся Меган зібрала в низький хвіст і зробила виразний макіяж очей. Гаррі теж був у костюмі. І вони обоє носили брошки з квіткою маку.

Пара спостерігала за тим, як директорка Фонду Робін Кінг перерізає стрічку під час урочистої короткої церемонії.

Нагадаємо, британська королівська родина також готується до Дня пам'яті. Вчора королева Камілла в зеленому пальті та хутряному капелюсі відвідала Поле пам'яті.

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