У костюмі графітового відтінку і на шпильках: Олена Зеленська відвідала фестиваль "Книжкова країна"

Олена Зеленська взяла участь у круглому столі "Дитяче читання без бар’єрів", який вона організувала у межах фестивалю "Книжкова країна". Там обговорювали доступність дитячого читання.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

За словами першої леді, це був важливий діалог між урядовими та освітніми інституціями, видавцями та авторами.

"Звернулася до учасників: зараз маємо унікальний шанс сформувати наше краще суспільство – комфортне і дружнє для всіх. Це та цінність, яку можуть і мають транслювати дитячі книжки", – зазначила Зеленська.

На заході вона з'явилася у діловому костюмі графітового відтінку, який складався з жакета з хусткою-паше з принтом і прямих штанів зі стрілками, і топі такого самого кольору.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила шкіряними темно-коричневими туфлями на шпильках й елегантними сережками. Свій лук Зеленська завершила акуратним укладанням і макіяжем у натуральних відтінках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у бежевому жакеті і сережках-пусетах звернулася до учасників Венеційського бієнале.

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