У костюмі гранатового кольору і атласній блузці: гарний образ віцепрезидентки США Камали Гарріс

Політиикня з'явилася на заході у вбранні, яке їй пошили на замовлення.
Президент США Джо Байден виступив з промовою про стан країни на спільній сесії Конгресу у Капітолії у Вашингтоні. На заході була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс.
Там вона постала у діловому костюмі гранатового кольору, який спеціально для неї створив бренд Christian Siriano. Вбрання складалося із прямих штанів і приталеного жакета з гострими лацканами і одним ґудзиком.
На сторінці бренду в Instagram опублікували світлини віцепрезидентки у їхньому вбранні.
"Знаковий момент для команди Siriano, віцепрезидентка США Камала Гарріс у костюмі Siriano. Вау, для нас це така честь, дякуємо", - йдеться у дописі.
Аутфіт Камала доповнила атласною блузкою теж гранатового кольору зі складками у зоні декольте, чорним намистом і чорними сережками-пусетами. На руці у неї був вишуканий золотий браслет, а на пальцях - каблучки з камінням.
Гарріс зробила акуратне укладання і ніжний макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.
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