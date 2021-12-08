У костюмі H&M та сережках-місяцях: кронпринцеса Вікторія на заході у Парижі

У костюмі H&M та сережках-місяцях: кронпринцеса Вікторія на заході у Парижі

Спадкова шведська принцеса продовжує свій візит до Франції.

Кронпринцеса Вікторія відвідала відкриття виставки "Піонер можливе" у Вандомському павільйоні в Парижі та відвідала церемонію вручення премії "За перевагу".

Для нової появи на публіці Вікторія обрала штанний костюм від H&M, який був усипаний паєтками та стразами, доповнила лук туфлями на шпильках від Gianvito Rossi, сережками у вигляді місяців від Maria Nilsdotter, зачіскою-пучком та макіяжем на обличчі.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Раніше Вікторія відвідала Шведський інститут, який відзначав 50-річчя франко-шведської дружби, де з'явилася в червоній спідниці від Pär Engsheden та чорному кожушку від Filippa K, на плечі у принцеси була чорна сумка від Saint Laurent, а взута вона була в чоботи від Sania d'Mina.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

А також завітала на захід "Французько-шведський діловий день" на Вандомській площі, в Парижі. Приїхала на захід принцеса в молочно-білому жакеті, чорній блузці та чорних штанах кльош зі стрілками, до яких підібрала білі гостроносі туфлі, прикрашені заклепками.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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