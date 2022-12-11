У костюмі із золотими ґудзиками і на шпильках: Бріжит Макрон продемонструвала вишуканий образ

Бріжит Макрон разом із своїм чоловіком Еманнуелем Макроном у межах свого офіційного візиту до США відвідала Новий Орлеан. Там перша леді побувала у державній французькій середній школі, де обговорила з учнями боротьбу зі цькуванням та кібернасильством.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит сфотографували дорогою до навчального закладу. Вона мала, як завжди, чудовий вишуканий вигляд. На першій леді був елегантний сірий костюм, який складався із прямих штанів зі стрілками і подовженого двобортного жакету із золотими ґудзиками та великими накладними кишенями з клапанами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила білою водолазкою і замшевими туфлями на шпильках. Макрон зробила акуратне укладання і макіяж смокі айс.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вечерю у Білому домі Бріжит одягла красиву сукню від Louis Vuitton зі сріблястою аплікацією.

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