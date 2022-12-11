У костюмі із золотими ґудзиками і на шпильках: Бріжит Макрон продемонструвала вишуканий образ

Перша леді Франції завжди має неперевершений вигляд.
Бріжит Макрон разом із своїм чоловіком Еманнуелем Макроном у межах свого офіційного візиту до США відвідала Новий Орлеан. Там перша леді побувала у державній французькій середній школі, де обговорила з учнями боротьбу зі цькуванням та кібернасильством.
Бріжит сфотографували дорогою до навчального закладу. Вона мала, як завжди, чудовий вишуканий вигляд. На першій леді був елегантний сірий костюм, який складався із прямих штанів зі стрілками і подовженого двобортного жакету із золотими ґудзиками та великими накладними кишенями з клапанами.
Аутфіт перша леді доповнила білою водолазкою і замшевими туфлями на шпильках. Макрон зробила акуратне укладання і макіяж смокі айс.
Нагадаємо, на вечерю у Білому домі Бріжит одягла красиву сукню від Louis Vuitton зі сріблястою аплікацією.
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