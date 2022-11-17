У костюмі канаркового кольору: Мішель Обама у яскравому луку з'явилася на популярному шоу

Мішель Обама взяла участь у ранковому шоу Today. У студії експерша леді з'явилася у стильному яскравому образі. На ній був костюм яскравого канаркового кольору від нью-йоркського бренду Proenza Schouler. Він складався із жакету із золотими ґудзиками і штанів-кльош із розрізами.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Аутфіт Обама доповнила золотими сережками-кільцями, золотими каблучками і довгим манікюром. Волосся вона заплела у кіски і зібрала в пучок. Макіяж із акцентом на довгих віях і красива усмішка завершили образ Мішель.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

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