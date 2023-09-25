У костюмі карамельного кольору і з вишуканою брошкою: красивий образ Олени Зеленської у Канаді

Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським із офіційним візитом відвідали Канаду.

У них бу дуже насичений графік. Подружжя зустрілося з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон і її чоловіком паном Вітом Фрейзером. Зеленські подякували їй за підтримку української громади в Оттаві та інших містах і провінціях і за допомогу вшанування української культури.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена також зустрілася з очільницею Міністерста психічного здоров’я та залежностей у Канаді Яарою Сакс і міністеркою у справах ветеранів і заступницею міністра національної безпеки Канади Джинет Петітпас Тейлор, з якими обговорила реабілітацію ветеранів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ще Зеленська взяла участь у церемонії укладення меморандуму про партнерство між Центром психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" під керівництвом Ксенії Возніциної та Atlas Institute for Veterans and Families.

Перша леді відвідала також операційну клініку стресових травм Королівського центру психічного здоров’я Оттави.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Пересвідчилась, як новітні технологічні розробки клініки в поєднанні із психотерапією повертають людей до повноцінного функціонування в суспільстві.

Королівський центр – один із найкращих канадських медичних закладів з питань психічного здоров’я. Саме те, що дуже потрібно нам в Україні. Тож обовʼязково спиратимемося на канадський досвід психологічної реабілітації наших захисників і мирних людей", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня перша леді продемонструвала красивий образ у стильному костюмі карамельного кольору від українського бренду Gasanova, який складався із жакета цікавого крою і штанів-палацо.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання перша леді скомбінувала з темно-коричневими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикріпила до жакету вишукану брошку "Євшан-Зілля" від Ruslan Baginskiy. У вухах у неї були позолочені кручені сережки крученими від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у розкішній білій вишиванці від Etnodim, виконаною у техніці "білим по білому", відвідала Джорджтаунський університет у Вашингтоні.

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