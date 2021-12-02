У костюмі, картатих туфлях та перлах: Джилл Байден на святкуванні Хануки

У костюмі, картатих туфлях та перлах: Джилл Байден на святкуванні Хануки

У Білому домі відсвяткували єврейське Свято світла.

У Білому домі відбувся захід, присвячений Хануці. У церемонії взяли участь Джо та Джилл Байдени, Камала Гарріс та її чоловік Даг Емгофф – перший в історії чоловік віцепрезидентки США, який сповідує іудаїзм.

Святкування відбулося у Східній залі Білого дому.

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді обрала для цього ніжний образ. На ній був світлий костюм зі спідницею довжини міді. Вбрання вона поєднала з чорно-білими картатими туфлями з брошками з каміння.

Джилл Байден / Associated Press

Шию Джилл прикрасила перловим намистом з кількома нитками, у вухах були перлинні сережки.

Джо та Джилл Байдени / Associated Press

Образ вона доповнила укладанням з локонами, макіяжем з акцентом на очах та чорною маскою.

Президент Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та смугасту краватку.

Джилл Байден / Associated Press

До слова, донька експрезидента США Дональда Трампа – Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер - сповідують іудаїзм. Вони святкували Хануку у Білому домі, коли там жив Трамп.

Нагадаємо, у Білому домі Джилл Байден прочитала дітям – школярам початкової школи Малкольма у Волдорфі - книжку, яку вона написала у співавторстві з онукою Наталією – Don't Forget, God Bless Our Troops. На першій леді була темно-синя сукня з жовто-білим квітковим принтом довжини міді, яку вона поєднала з банановими туфлями-човниками на шпильках.

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