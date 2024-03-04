У костюмі кольору Апероль: прессекретарка Байдена продемонструвала на роботі новий яскравий лук

Останнім часом Карін Жан-П’єр обирає для свого виходу вбрання яскравих відтінків.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. І цього разу вона продемонструвала новий весняний яскравий аутфіт.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін з'явилася перед журналістами у костюмі кольору Апероль, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета на затин. На ній також був чорний топ і чорні туфлі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П'єр доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями і чорним олівцем, елегантними перлинними сережками і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр поповнила гардероб жакетом трав'яного кольору і білою блузкою з синім квітковим принтом і краваткою-бантом.

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