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У костюмі кольору Апероль й оксамитових туфлях: красива прессекретарка Байдена на заході у Вашингтоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У костюмі кольору Апероль й оксамитових туфлях: красива прессекретарка Байдена на заході у Вашингтоні

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Карін Жан-П’єр любить носити яскраві вбрання.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у заключній сесії Learning With Love: The 2023 PFLAG National Convention, яка відбулася у Вашингтоні.

Там вона з'явилася у яскравому діловому образі. На Карін був білий топ і костюм кольору Апероль, який складався із жакета і штанів кльош. Вбрання вона скомбінувала з бежево-золотистими оксамитовими туфлями на шпильках.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

На шиї у  Жан-П’єр був делікатний ланцюжок, а у вухах – сережки-кільця. Улюблена зачіска з кучерями і ніжний макіяж завершили гарний аутфіт прессекретарки.

Нагадаємо, на пресбрифінг Карін Жан-П’єр прийшла у білих штанях-палацо зі стрілками і блузці баклажанового кольору на затин і з рукавами три чверті.

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Дата публікації
Перегляди
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