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У костюмі кольору баклажан та з пов'язкою: яскравий вихід королеви Максими

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
53
Час на прочитання
1 хв
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У костюмі кольору баклажан та з пов'язкою: яскравий вихід королеви Максими

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів продемонструвала дуже яскравий образ на публічному заході.

Її Величність відвідала християнську шкільну спільноту De Goudse Waarden, де вона відвідала програми, присвячені спорту як позитивному впливу на психічне здоров'я молодих людей у Гауді. Королева Максима є почесним головою організації MindUS, яка займається питаннями психічного здоров'я.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима одягла двобортний блейзер Zara кольору баклажан і штани-кльоші зі стрілками під яким була рожева сорочка в тон якої вона одягла пов'язку на голову, розшиту бісером. У руках Її Величність несла бордову шкіряну сумку від бренду Wandler і була взута у шкіряні туфлі від Gianvito Rossi на підборах.

Королева одягла великі сережки у формі черепашок і зробила макіяж з акцентом на очі та підкреслила губи рожевою помадою. Максима любить яскраві образи та часто демонструє їх на публіці. 

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
53
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