У костюмі кольору баклажан та з пов'язкою: яскравий вихід королеви Максими

Королева Нідерландів продемонструвала дуже яскравий образ на публічному заході.
Її Величність відвідала християнську шкільну спільноту De Goudse Waarden, де вона відвідала програми, присвячені спорту як позитивному впливу на психічне здоров'я молодих людей у Гауді. Королева Максима є почесним головою організації MindUS, яка займається питаннями психічного здоров'я.
Максима одягла двобортний блейзер Zara кольору баклажан і штани-кльоші зі стрілками під яким була рожева сорочка в тон якої вона одягла пов'язку на голову, розшиту бісером. У руках Її Величність несла бордову шкіряну сумку від бренду Wandler і була взута у шкіряні туфлі від Gianvito Rossi на підборах.
Королева одягла великі сережки у формі черепашок і зробила макіяж з акцентом на очі та підкреслила губи рожевою помадою. Максима любить яскраві образи та часто демонструє їх на публіці.
Читайте також: