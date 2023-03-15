У костюмі кольору баклажан та з пов'язкою: яскравий вихід королеви Максими

Її Величність відвідала християнську шкільну спільноту De Goudse Waarden, де вона відвідала програми, присвячені спорту як позитивному впливу на психічне здоров'я молодих людей у Гауді. Королева Максима є почесним головою організації MindUS, яка займається питаннями психічного здоров'я.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима одягла двобортний блейзер Zara кольору баклажан і штани-кльоші зі стрілками під яким була рожева сорочка в тон якої вона одягла пов'язку на голову, розшиту бісером. У руках Її Величність несла бордову шкіряну сумку від бренду Wandler і була взута у шкіряні туфлі від Gianvito Rossi на підборах.

Королева одягла великі сережки у формі черепашок і зробила макіяж з акцентом на очі та підкреслила губи рожевою помадою. Максима любить яскраві образи та часто демонструє їх на публіці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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