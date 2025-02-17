У костюмі кольору бургунді і лоферах: Олена Зеленська у діловому образі з'явилася в аеропорту ОАЕ

Перша леді України супроводжує чоловіка у закордонній поїздці.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом відвідали Об’єднані Арабські Емірати. В аеропорту їх зустріла державна міністерка закордонних справ ОАЕ Рім Аль Хашімі.
Із літака перша леді вийшла у діловому аутфіті. На ній був костюм кольору бургунді, який складався з подовженого жакета і штанів палацо, і чорна сорочка. Образ Олена доповнила чорними лоферами.
Зеленська зібрала волосся в елегантну зачіску і зробила макіяж у ніжних відтінках. Лук дружина президента завершила лаконічними золотими сережками.
Володимир Зеленський був одягнений у чорні лонгслів, штани і кросівки.
Нагадаємо, Олена Зеленська з новою зачіскою і символічною брошкою-півником відвідала навчальний заклад.
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