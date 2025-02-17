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У костюмі кольору бургунді і лоферах: Олена Зеленська у діловому образі з'явилася в аеропорту ОАЕ

У костюмі кольору бургунді і лоферах: Олена Зеленська у діловому образі з'явилася в аеропорту ОАЕ

У костюмі кольору бургунді і лоферах: Олена Зеленська у діловому образі з'явилася в аеропорту ОАЕ

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Getty Images

Перша леді України супроводжує чоловіка у закордонній поїздці.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом відвідали Об’єднані Арабські Емірати. В аеропорту їх зустріла державна міністерка закордонних справ ОАЕ Рім Аль Хашімі.

Із літака перша леді вийшла у діловому аутфіті. На ній був костюм кольору бургунді, який складався з подовженого жакета і штанів палацо, і чорна сорочка. Образ Олена доповнила чорними лоферами.

Володимир і Олена Зеленські / © Getty Images
Володимир і Олена Зеленські / Фото: Getty Images

Зеленська зібрала волосся в елегантну зачіску і зробила макіяж у ніжних відтінках. Лук дружина президента завершила лаконічними золотими сережками.

Володимир Зеленський був одягнений у чорні лонгслів, штани і кросівки.

Володимир і Олена Зеленські / © Getty Images
Володимир і Олена Зеленські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олена Зеленська з новою зачіскою і символічною брошкою-півником відвідала навчальний заклад.

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