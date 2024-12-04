У костюмі кольору бургунді і чорній сорочці: Олена Зеленська виступила на національнму форумі

Олена Зеленська взяла участь у національному форумі прав людей з інвалідністю. На ньому обговорили, як Україні досягти європейських стандартів поваги і дотримання прав людей з інвалідністю.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"У виступі акцентувала увагу на підході підтриманого проживання. За нього громада розробляє механізми підтримання, завдяки яким люди з інвалідністю можуть жити повноцінним життям, отримувати якісні послуги, власне, бути видимими для суспільства", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська постала у чорній сорочці і діловому костюмі трендового кольору бургунді, який складався з приталеного жакета і широких штанів. Олена зробила акуратне укладання і макіяж у природних відтінках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору індиго і з хусткою-паше відкрила форум у Києві.

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