У костюмі кольору бургунді і чорній сорочці: Олена Зеленська виступила на національнму форумі

Перша леді України одягла на захід вбрання трендового кольору.
Олена Зеленська взяла участь у національному форумі прав людей з інвалідністю. На ньому обговорили, як Україні досягти європейських стандартів поваги і дотримання прав людей з інвалідністю.
"У виступі акцентувала увагу на підході підтриманого проживання. За нього громада розробляє механізми підтримання, завдяки яким люди з інвалідністю можуть жити повноцінним життям, отримувати якісні послуги, власне, бути видимими для суспільства", – зазначила перша леді.
На заході Зеленська постала у чорній сорочці і діловому костюмі трендового кольору бургунді, який складався з приталеного жакета і широких штанів. Олена зробила акуратне укладання і макіяж у природних відтінках.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору індиго і з хусткою-паше відкрила форум у Києві.
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