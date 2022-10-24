У костюмі кольору діжонської гірчиці: імператриця Масако з чоловіком приїхала на фестиваль

Японська імператриця обрала для свого аутфіту елегантне вбрання і перлинні сережки.

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако приїхали до південного острову префектури Окінава, щоб взяти участь у церемонії відкриття мистецьких і культурних фестивалів.

Там імператриця постала в елегантному образі. На ній був костюм кольору діжонської гірчиці, який складався із сукні і жакету,

прикрашеного на комірі і рукавах аплікаціями.

Аутфіт Масако доповнила кремовим капелюхом зі стрічками в тон вбрання. Вуха Її Величність прикрасила масивними золотими сережками із перлами. у руках масако тримала бежевий клатч і рукавички. На обличчя вона одягла білу захисну маску.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператор Нарухіто був одягнений у сірий костюм, білу сорочку і смугасту краватку різних відтінків хакі. Він також був у захисній масці.

Нагадаємо, імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако у чорних образах і з усмішками на обличчях з'явилися на похороні Єлизавети II.

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