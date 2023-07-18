У костюмі кольору фуксії: 79-річна королева Сільвія на святкуванні дня народження дочки

Щороку день народження спадкоємиці шведського престолу відзначається концертом в колі її родини та близьких. Цього разу захід проводився у замку Солліден та у руїнах замку Боргольм на острові Еланд.

Королева Сільвія з онуками та зятем / Фото: Getty Images

Про образ кронпринцеси Вікторії ми вам уже розповідали. Тепер хочемо звернути увагу на її 79-річну матір – королеву Сільвію.

Жінка, якій у грудні виповниться 80 років, була одягнена в твідовий жакет та спідницю прямого силуету кольору фуксії, до яких підібрала молочно-білу сорочку та двоколірні туфлі з круглими носами на невисоких підборах.

Сільвія пришпилила до жакету брошку у вигляді жука, зробила світлий манікюр і одягла три каблучки дві з яких були з камінням. Волосся її було укладено в класичну зачіску, а на губи вона нанесла малинову помаду.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королеву заскочили разом з її онуками – принцесою Естель та принцом Оскаром, а також їхнім батьком – кронпринцем Даніелем.

Читайте також: