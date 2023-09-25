У костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте: прессекретарка Байдена продемонструвала яскравий образ

Карін Жан-П’єр обожнює носити яскраві вбрання на роботу.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на брифінгу у Вашингтоні. Вона продовжує демонструвати на роботі яскраві ділові луки.
Цього разу Карін з'явилася перед журналістами у штанном костюмі кольору фуксії. Його прессекретарка поєднала з чорною блузкою з рожевим квітковим принтом із V-подібним вирізом.
Свій аутфіт Жан-П’єр доповнила зачіскою з фірмовими кучерями, макіяжем із персиковими тінями, золотими сережками-цвяшками, делікатним золотим ланцюжком із кулоном і золотим годинником.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр постала на пресбрифінгу у жакеті на затин мандаринового кольору і білому топі з хвилеподібним декольте.
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