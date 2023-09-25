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У костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте: прессекретарка Байдена продемонструвала яскравий образ

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте: прессекретарка Байдена продемонструвала яскравий образ

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр обожнює носити яскраві вбрання на роботу.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на брифінгу у Вашингтоні. Вона продовжує демонструвати на роботі яскраві ділові луки.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу Карін з'явилася перед журналістами у штанном костюмі кольору фуксії. Його прессекретарка поєднала з чорною блузкою з рожевим квітковим принтом із V-подібним вирізом.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Жан-П’єр доповнила зачіскою з фірмовими кучерями, макіяжем із персиковими тінями, золотими сережками-цвяшками, делікатним золотим ланцюжком із кулоном і золотим годинником.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр постала на пресбрифінгу у жакеті на затин мандаринового кольору і білому топі з хвилеподібним декольте. 

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Дата публікації
Перегляди
1095
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