У костюмі кольору фуксії і на шпильках: яскрава Джилл Байден прочитала дітям у лікарні казку

Подружжя Байденів традиційно перед Різдвом почитали дітям у лікарні різдвяну книжку.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден традиційно відвідали Національну дитячу лікарню, де прочитали маленьким пацієнтам книжку "Ніч перед Різдвом".

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася у яскравому аутфіті. На ній був один із її улюблених костюмів кольору фуксії, який складався із сукні-футляра і жакета з оксамитовим коміром, ґудзиками і вставками на кишенях.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила замшевими туфлями кольору фуксії на шпильках.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Вона зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила діамантовими сережками, шию – кулоном на ланцюжку, а руки – браслетами з камінням.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у синій класичний костюм, білу сорочку, блакитну краватку у дрібний горошок, чорні шкарпетки у зелений горошок і чорні туфлі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у сукні з розрізом і з угами в руках сходила до церкви.

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