У костюмі кольору фуксії і на шпильках: яскрава Джилл Байден прочитала дітям у лікарні казку

Подружжя Байденів традиційно перед Різдвом почитали дітям у лікарні різдвяну книжку.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден традиційно відвідали Національну дитячу лікарню, де прочитали маленьким пацієнтам книжку "Ніч перед Різдвом".
Там перша леді з'явилася у яскравому аутфіті. На ній був один із її улюблених костюмів кольору фуксії, який складався із сукні-футляра і жакета з оксамитовим коміром, ґудзиками і вставками на кишенях.
Образ перша леді доповнила замшевими туфлями кольору фуксії на шпильках.
Вона зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила діамантовими сережками, шию – кулоном на ланцюжку, а руки – браслетами з камінням.
Байден був одягнений у синій класичний костюм, білу сорочку, блакитну краватку у дрібний горошок, чорні шкарпетки у зелений горошок і чорні туфлі.
Нагадаємо, Джилл Байден у сукні з розрізом і з угами в руках сходила до церкви.
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