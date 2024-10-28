У костюмі кольору фуксії і трикотажній водолазці: новий діловий аутфіт прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Там вона з'явилася у яскравому діловому образі. На ній був костюм кольору фуксії, який складався з однобортного жакета з ґудзиками на рукавах і штанів-палацо зі стрілками.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

На Карін також була трикотажна водолазка баклажанового відтінку з таким самим довгим поясом.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П'єр доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були улюблені золоті сережки-кільця з камінням.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у костюмі асфальтного відтінку і жовтому в'язаному светрі вийшла до журналістів.

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