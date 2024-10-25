У костюмі кольору фуксії і з новою зачіскою: 84-річна Ненсі Пелосі у яскравому образі вийшла у світ

Політикиня завжди демонструє ефектні аутфіти.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі взяла участь у розмові з журналісткою і ведучою Кейті Курік у Нью-Йорку.
Там політикиня продемонструвала яскравий діловий образ. На ній був білий топ і костюм кольору фуксії, який складався з однобортного жакета і прямих штанів зі стрілками. Аутфіт Ненсі доповнила бежевими замшевими туфлями-човниками.
Ексспікерка зробила макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха масивними перлинними сережками, шию – намистом, а на зап'ястях був гумовий браслет і годинник. А ще Пелосі похизувалася новою зачіскою: вона підстригла волосся й акуратно його уклала.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі виступила у Chatham House у Лондоні, де обговорила виклики американській демократії та важливість лідерства у рік виборів. Там вона постала у білому топі і рожевому костюмі.
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