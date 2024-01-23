У костюмі кольору фуксії і з пікантним декольте: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр у яскравому вбранні вийшла до журналістів.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона продемонструвала новий діловий образ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П'єр була одягнена у костюм кольору фуксії, який складався зі штанів-палацо і жакета з чотирма ґудзиками на кожному рукаві. Під жакетом на ній був білий топ із пікантним декольте.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Традиційно прессекретарка акуратно уклала свої локони і зробила макіяж зі своїми улюбленими персиковими тінями. Вуха вона прикрасила елегантними перлинними сережками.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася у червоному костюмі і чорно-білій сорочці у горошок.

Читайте також: