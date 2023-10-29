У костюмі кольору фуксії і з розкішною брошкою: ефектний образ Джилл Байден

Перша леді США любить яскраві луки, у який часто з'являється на заходах.
Перша леді США Джилл Байден під час церемонії привітання у Білого дому прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе і його коханої Джоді Гейдон продемонструвала яскравий образ.
На Джилл був костюм кольору фуксії, який складався із приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким рожевим ремінцем.
Вбрання перша леді скомбінувала із замшевими туфлями-човниками кольору фуксії.
До жакету Байден прикріпила розкішну велику золоту брошку у вигляді квіткової гілки. На шиї у неї були золоті ланцюжки з підвісками, у вухах – масивні сережки, а на руках – браслети і годинник. Гарне укладання і макіяж із акцентом на очах завершили її аутфіт.
Подружжя Байденів із Ентоні Альбанезе і його коханою вийшли на балкон Блакитної кімнати, звідки помахали руками всім присутнім.
Потім Джилл рахом із Джоді Гейдон побували на екскурсії у клінічному центрі Національного інституту здоров’я у Бетесді, штат Меріленд.
Нагадаємо, а зустрічала поважних гостей Джилл Байден в атласній сукні міді кобальтового кольору.
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