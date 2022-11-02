У костюмі кольору хакі і на шпильках: Олена Зеленська відкрила саміт у Лісабоні

Олена Зеленська відкрила Web Summit 2022 у Лісабоні. Це найбільша щорічна європейська технологічна конференція, присвячена тематиці сучасних проривних технологій в ІТ-галузі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді розповіла учасникам, як із початку війни Росія поставила технології на службу терору.

"З російського боку залучені IT-фахівці для наведення терористичних ударів по українських містах. Раніше вони працювали у приватних IT-компаніях. Це те, про що я кажу: через вашу сферу нині теж проходить лінія фронту. Арена боротьби між злом і добром. Між агресором і тим, хто просто захищає свій дім", - сказала дружина президента.

Олена зазначила, що Україна хоче залучити всі можливі технології для порятунку людей. Тому, за її словами, держава посилює кібербезпеку, забезпечує стійкість усіх цифрових систем як державного, так і приватного сектору.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також розповіла про основні напрямки діяльності своєї благодійної фундації. Вона зауважила, що до відбудови України можуть долучитися не лише фахівці IT-сектору.

"Я вірю в технології які рятують, а не руйнують. Вірю, що майбутнє саме за такими технологіями. Бо інакше в усього світу просто немає майбутнього. Саме ви – та потужна інтелектуальна сила, яка рухає світ. У ваших руках потенціал і технології, які здатні допомагати, а не руйнувати. І саме з Україною й саме зараз ви можете рухати світ у правильному напрямку", - сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ще вона додала, що технології повинні бути спрямовані і на відновлення людей.

"Кожен українець та українка, які відчувають потребу у психологічній підтримці, покращенні свого внутрішнього стану, повинні мати змогу отримати таку послугу. Зручно й повсюдно, навіть якщо це додаток у телефоні з техніками самодопомоги. Загалом поширення технік з підтримки себе та інших, зокрема і в діджиталі, є одним із завдань Національної програми психічного здоров’я, над якою ми зараз працюємо в партнерстві зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я", - підсумувала Зеленська.

На саміті Олена постала у стильному образі. На ній був костюм кольору хакі, який складався із прямих штанів і сорочки з великими накладними кишенями, та туфлі оливкового відтінку на шпильках. Талію Зеленська підкреслила тонким бежевим ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратну зачіску з боковим проділом, макіяж смокі айс і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська у чорному костюмі і з лаконічною зачіскою взяла участь у стратегічній сесії.

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