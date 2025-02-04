У костюмі кольору хакі та баклажановій шапці: королеву Мері зазнімкували в лісі

На південь від Гвальсе у Центральній Зеландії знаходиться природна зона Ліс Лерб'єрг. Її Величність королева є покровителькою Данського фонду природи, що захищає кілька природних територій Данії, включаючи ліс Лерб'єрг.

Під час нещодавнього візиту королева мала змогу оглянути частину природної зони під час прогулянки лісом. Данський фонд природи спільно з місцевими партнерами провів масштабну роботу з відновлення природи та розробив програми відпочинку на природі та заходів на свіжому повітрі, щоб зробити ліс та природу більш привабливими як для тварин, так і для людей.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Для заходу королева Мері обрала комфортний лук, одягнувши костюм кольору хакі, замшеві черевики, баклажанову шапку-біні та светр із високою горловиною.

Нагадаємо, завтра, 5 лютого, королева Мері відсвяткує 53-річчя. Чекаємо від палацу на нове фото.

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