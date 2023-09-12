У костюмі кольору індиго і сережках-квітах: прем’єр-міністерка Італії у компанії Байдена

Джорджа Мелоні у монохромному луку з'явилася на саміті у Нью-Делі.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала відкриття Глобального біопаливного альянсу, який відбувся у межах саміту G20 у Нью-Делі. На заході також був присутній президент США Джо Байден. Фотографи зазнімкували, як вони спілкувалися перед виступом.

Джорджа Мелоні і Джо Байден / Фото: Associated Press

Джорджа з'явилася там у діловому монохромному аутфіті. На ній був костюм кольору індиго, який складався із приталеного подовженого жакета із золотими ґудзиками і штанів-кльош зі стрілками, а також синій топ.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Вбрання політикиня скомбінувала з темно-синіми туфлями. Мелоні зробила акуратне укладання, ніжний макіяж із акцентом на ліловій помаді. У вухах у неї були елегантні сережки у вигляді квітів із камінням.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

До речі, на Байдені була краватка у колір образу Мелоні. Цікаво, вони домовилися так чи це просто співпадіння.

Джорджа Мелоні і Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на пресконференції у Нью-Делі Джорджа Мелоні виступила у білій сукні з білими квітковими аплікаціями і прозорою зоною декольте.

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