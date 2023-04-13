У костюмі кольору індиго і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон сходила до музею в Амстердамі

Перша леді Франції гармонічно поєднала у своєму луку синій і білий кольори.
У межах свого офіційного візиту до Нідерландів Бріжит Макрон відвідала Будинок-музей Анни Франк в Амстердамі. Компанію їй склала королева Нідерландів Максима.
Бріжит і Максима відвідали також нідерландський фонд MIND Us, який займається покращенням психічного здоров'я молоді.
Цього дня перша леді продемонструвала стильний яскравий образ. На ній був костюм кольору індиго, який складався із жакета з накладними великими кишенями і прямих штанів зі стрілками.
Аутфіт вона доповнила білою сорочкою із золотими ґудзиками і чорними туфлями на шпильках із коричневою вставкою з логотипом Louis Vuitton. У руці вона тримала чорний стьобаний клатч.
Бріжит зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на пишних віях і завершила лук каблучками з камінням.
Нагадаємо, на державному банкеті в Амстердамі пані Макрон з'явилася у чорній довгій сукні по фігурі з горловиною, верх якого був розшитий золотими паєтками.
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