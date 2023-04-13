У костюмі кольору індиго і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон сходила до музею в Амстердамі

Перша леді Франції гармонічно поєднала у своєму луку синій і білий кольори.

У межах свого офіційного візиту до Нідерландів Бріжит Макрон відвідала Будинок-музей Анни Франк в Амстердамі. Компанію їй склала королева Нідерландів Максима.

Королева Максима і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит і Максима відвідали також нідерландський фонд MIND Us, який займається покращенням психічного здоров'я молоді.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Цього дня перша леді продемонструвала стильний яскравий образ. На ній був костюм кольору індиго, який складався із жакета з накладними великими кишенями і прямих штанів зі стрілками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила білою сорочкою із золотими ґудзиками і чорними туфлями на шпильках із коричневою вставкою з логотипом Louis Vuitton. У руці вона тримала чорний стьобаний клатч.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на пишних віях і завершила лук каблучками з камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на державному банкеті в Амстердамі пані Макрон з'явилася у чорній довгій сукні по фігурі з горловиною, верх якого був розшитий золотими паєтками.

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