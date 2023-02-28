У костюмі кольору індиго і з елегантними сережками: гарний образ Олени Зеленської

Олена Зеленська опублікувала Instagram світлини свого ефектного ділового образу. На ній був костюм кольору індиго, який складався з широких штанів і жакету із запахом. Талію перша леді підкреслила чорним поясом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Лук Зеленська доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках. Волосся Олена гарно уклала, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними синіми сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з міністеркою культури Франції Римою Абдул-Малак з'явилася у сірому картатому жакеті, блузці з краваткою-бантом і штанях кольору хакі.

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