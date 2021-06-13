У костюмі кольору індиго і з елегантною зачіскою: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на пляжі

Керрі Джонсон змінила сукню на штанний костюм.

Вчора, 12 червня, у другий день зустрічей лідерів "Великої сімки" прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі зустрічали учасників саміту G7 на пляжі готелю Carbis Bay.

Керрі Джонсон / Associated Press

Керрі Джонсон / Associated Press

Пані Джонсон було просто не впізнати, замість звичних суконь вона обрала для свого аутфіту штанний костюм насиченого кольору індиго. Вбрання складалося з жакета з чорної тасьмою і штанів-кльош з чорними лампасами.

Керрі Джонсон / Associated Press

Керрі Джонсон / Associated Press

Костюм Керрі поєднала з білою сорочкою і чорними туфлями. Її образ доповнила елегантна зачіска з прикореневим об'ємом, золоті сережки у вухах і красиве намисто на шиї.

Керрі Джонсон / Associated Press

Керрі Джонсон / Associated Press

Борис був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку у дрібний горошок.

Борис і Керрі Джонсони / Associated Press

Минулого разу Керрі продемонструвала образ у квітковій сукні міді від бренду The Vampire's Wife (дружина вампіра). Його вона поєднала з жовтою сумкою від Gucci і слінгбеками Prada.

Керрі Джонсон і Борис Джонсон / Associated Press

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