У костюмі кольору індиго і з елегантною зачіскою: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на пляжі

Керрі Джонсон змінила сукню на штанний костюм.
Вчора, 12 червня, у другий день зустрічей лідерів "Великої сімки" прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі зустрічали учасників саміту G7 на пляжі готелю Carbis Bay.
Пані Джонсон було просто не впізнати, замість звичних суконь вона обрала для свого аутфіту штанний костюм насиченого кольору індиго. Вбрання складалося з жакета з чорної тасьмою і штанів-кльош з чорними лампасами.
Костюм Керрі поєднала з білою сорочкою і чорними туфлями. Її образ доповнила елегантна зачіска з прикореневим об'ємом, золоті сережки у вухах і красиве намисто на шиї.
Борис був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку у дрібний горошок.
Минулого разу Керрі продемонструвала образ у квітковій сукні міді від бренду The Vampire's Wife (дружина вампіра). Його вона поєднала з жовтою сумкою від Gucci і слінгбеками Prada.
Читайте також: Красива і економна: дружина Джонсона взяла сукню в оренду для саміту G7