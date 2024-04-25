У костюмі кольору індиго і золотих прикрасах: Джилл Байден на заході у Білому домі

Перша леді любить синій колір, який часто вносить у свої ділові образи.

Джилл Байден вчора, 24 квітня, зустрілася на південній галявині Білого дому у Вашингтоні з солдатами у межах проєкту Wounded Warrior Project. Вона виступила там з промовою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді, як завжди, мала гарний вигляд. На Джилл був костюм кольору індиго, який складався зі штанів і жакета з одним ґудзиком, і шовкова блузка в тон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дружина президента уклала волосся у гарні локони і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були масивні золоті сережки, на шиї – золоті ланцюжки з підвісками, а на руках – золоті каблучки. Французький манікюр завершив лук Байден.

Нагадаємо, Джилл Байден у гарбузовому пальті і штанях-палацо відвідала університет.

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