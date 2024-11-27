У костюмі кольору індиго і з хусткою-паше: Олена Зеленська відкрила форум у Києві

Олена Зеленська своїм виступом відкрила форум "Стійкість людини – стійкість системи", організований у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?"

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Форум ментального здоров’я – це триденний майданчик для обміну досвідом і напрацювання подальших рішень на шляху розбудови системи та послуг із ментального здоров’я в Україні під час війни та відновлення…

Українське суспільство вчиться і ще вчитиметься не тільки опановувати стрес, а й жити з різними досвідами. Проте головне – Україна знає, що будує. Рухається в унісон з основними світовими напрацюваннями та має потужну експертну підтримку. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає!" – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там вона постала у стильному костюмі кольору індиго, який складався зі штанів зі стрілками і двобортного жакета з коричневою хусткою-паше у дрібний горошок у надгрудній кишені. Талію Олена підкреслила тонким ремінцем і взула шкіряні туфлі кольору бургунді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила аутфіт золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у всьому чорному і з колосками пшениці вшанувала пам'ять жертв Голодоморів в Україні.

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