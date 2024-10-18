У костюмі кольору індиго з мереживом: імператриця Масако в елегантному аутфіті побувала на фестивалі

Японська імператриця обрала для свого виходу яскравий ансамбль.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако взяли участь у церемонії відкриття Національного культурного фестивалю у Меморіальному центрі Гіфу.

Там Масако продемонструвала елегантний образ у вбранні кольору індиго, яке складалося з сукні міді з мереживом зверху та приталеного жакета з мереживними вставками по боках.

Аутфіт Її Величність доповнила такими самими синіми капелюхом і клатчем із мереживом. Взута вона була у сині шкіряні туфлі з лакованими носками.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператриця зробила макіяж із чорними стрілками, волосся зібрала у низький пучок, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.

Імператор одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку, синю краватку з принтом і чорні туфлі.

Нагадаємо, імператриця Масако на церемонії відкриття спортивного фестивалю Японських ігор у Сазі з'явилася у костюмі салатового відтінку, який складався зі спідниці міді і жакета, прикрашеного флористичними аплікаціями.

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