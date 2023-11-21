У костюмі кольору кемел: діловий образ Олени Зеленської на зустрічі з африканськими ЗМІ

Перша леді обрала для свго виходу гарний аутфіт.
Олена Зеленська зустрілася з журналістами африканських ЗМІ, які приїхали до Києва. Вони поговорили на тему наслідків у галузі культури, а саме те, що ідентичність та свій унікальний спадок доводиться відстоювати ще довгі роки після здобуття фактичної незалежності.
"Дуже важливо, що представники медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії приїхали до Києва, побачили Україну й українців, почули сирени повітряної тривоги, занурилися в повсякденне життя країни, яка бореться за виживання.
Інколи найкращий шлях до порозуміння – побачити все на власні очі, відчути", - написала перша леді у дописі в Instagram.
На зустрічі Олена постала у стильному діловому костюмі кольору кемел, який складався із жакета з великими накладними кишенями, широким тканинним поясом, блузки в тон і штанів-кльош зі стрілками.
Аутфіт Зеленська доповнила коричневими туфлями. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила лук елегантними золотими сережками.
До речі, у такому образі перша леді з чоловіком прибула до Нью-Йорка у вересні цьогоріч.
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик на Київщині. Там вона постала у теплій синій куртці і білх гумових чоботах.
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