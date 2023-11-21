У костюмі кольору кемел: діловий образ Олени Зеленської на зустрічі з африканськими ЗМІ

Олена Зеленська зустрілася з журналістами африканських ЗМІ, які приїхали до Києва. Вони поговорили на тему наслідків у галузі культури, а саме те, що ідентичність та свій унікальний спадок доводиться відстоювати ще довгі роки після здобуття фактичної незалежності.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Дуже важливо, що представники медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії приїхали до Києва, побачили Україну й українців, почули сирени повітряної тривоги, занурилися в повсякденне життя країни, яка бореться за виживання.

Інколи найкращий шлях до порозуміння – побачити все на власні очі, відчути", - написала перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена постала у стильному діловому костюмі кольору кемел, який складався із жакета з великими накладними кишенями, широким тканинним поясом, блузки в тон і штанів-кльош зі стрілками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила коричневими туфлями. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила лук елегантними золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До речі, у такому образі перша леді з чоловіком прибула до Нью-Йорка у вересні цьогоріч.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик на Київщині. Там вона постала у теплій синій куртці і білх гумових чоботах.

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