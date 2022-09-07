У костюмі кольору кемел і перлах: діловий аутфіт віцепрезидентки США

Камала Гарріс поповнила гардероб новим діловим вбранням.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала захід у Раді праці Великого Бостона.
Там політикиня постала у діловому костюмі кольору кемел та білій блузці. Аутфіт Камала доповнила перлинним намистом і сережками з перлами. На руці у неї були золоті браслети і каблучка з камінням.
Гарріс зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, минулого разу віцепрезидентка продемонструвала лук у блакитному костюмі.
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