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У костюмі кольору кемел і перлах: діловий аутфіт віцепрезидентки США

Дата публікації
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2013
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У костюмі кольору кемел і перлах: діловий аутфіт віцепрезидентки США

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс поповнила гардероб новим діловим вбранням.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала захід у Раді праці Великого Бостона.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у діловому костюмі кольору кемел та білій блузці. Аутфіт Камала доповнила перлинним намистом і сережками з перлами. На руці у неї були золоті браслети і каблучка з камінням.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press
Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу віцепрезидентка продемонструвала лук у блакитному костюмі.

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