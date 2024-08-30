Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У костюмі кольору крем-брюле і блузці з рюшами: Бріжит Макрон на відкритті Паралімпіади-2024

У костюмі кольору крем-брюле і блузці з рюшами: Бріжит Макрон на відкритті Паралімпіади-2024

У костюмі кольору крем-брюле і блузці з рюшами: Бріжит Макрон на відкритті Паралімпіади-2024

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Перша леді Франції останнім часом обирає луки у світлих тонах.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали церемонію відкриття Паралімпіади-2024 у Парижі.

Для такої події перша леді обрала стильний костюм кольору крем-брюле, який складався з приталеного і подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка з рюшами.

Аутфіт дружина президента доповнила бежевими шкіряними туфлями-човниками на шпильках і білим клатчем зі срібною фурнітурою.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press
Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит зробила об'ємне укладання, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними сережками, на зап'ясті був золотий браслет із перлами, а на пальцях – каблучки.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press
Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустріч із президентським подружжям Німеччини одягла білу сукню від улюбленого бренду Louis Vuitton з рукавами три чверті, застібкою-блискавкою та масивним шкіряним чорним ременем із золотистими застібками-карабінами.

Читайте також:

Дозволити Україні бити західною зброєю по РФ! Макрон на карті показав Шольцу звідки атакують росіяни

Дозволити Україні бити західною зброєю по РФ! Макрон на карті показав Шольцу звідки атакують росіяни

Повʼязані теми:

Наступна публікація