У костюмі кольору крем-брюле і блузці з рюшами: Бріжит Макрон на відкритті Паралімпіади-2024

Перша леді Франції останнім часом обирає луки у світлих тонах.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали церемонію відкриття Паралімпіади-2024 у Парижі.
Для такої події перша леді обрала стильний костюм кольору крем-брюле, який складався з приталеного і подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка з рюшами.
Аутфіт дружина президента доповнила бежевими шкіряними туфлями-човниками на шпильках і білим клатчем зі срібною фурнітурою.
Бріжит зробила об'ємне укладання, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними сережками, на зап'ясті був золотий браслет із перлами, а на пальцях – каблучки.
Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які поєднав із чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустріч із президентським подружжям Німеччини одягла білу сукню від улюбленого бренду Louis Vuitton з рукавами три чверті, застібкою-блискавкою та масивним шкіряним чорним ременем із золотистими застібками-карабінами.
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