У костюмі кольору марсала і з кучерями: президентка Косова на саміті

Вьоса Османі у діловому вбранні і на підборах приїхала до Іспанії.
Президентка Косова Вьоса Османі взяла участь у Європейському саміті в іспанському місті Гранада.
Там вона з'явилася у діловому костюмі кольору марсала, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і бежевому топі.
Вбрання лідерка доповнила чорними лакованими туфлями на високих стійких підборах.
Свій образ Вьоса доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем із помадою ягідного відтінку і лаконічними сережками.
Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала на саміт у блакитній блузці з драпуванням, світло-блакитному жакеті без коміра і сірих прямих штанях.
Читайте також: