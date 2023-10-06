У костюмі кольору марсала і з кучерями: президентка Косова на саміті

Вьоса Османі у діловому вбранні і на підборах приїхала до Іспанії.

Президентка Косова Вьоса Османі взяла участь у Європейському саміті в іспанському місті Гранада.

Там вона з'явилася у діловому костюмі кольору марсала, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і бежевому топі.

Вьоса Османі / Фото: Associated Press

Вбрання лідерка доповнила чорними лакованими туфлями на високих стійких підборах.

Вьоса Османі / Фото: Associated Press

Свій образ Вьоса доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем із помадою ягідного відтінку і лаконічними сережками.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала на саміт у блакитній блузці з драпуванням, світло-блакитному жакеті без коміра і сірих прямих штанях.

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